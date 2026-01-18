C’est le 18 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1996, une publiciste pour Lisa Marie Presley confirme que la seule fille du Roi du Rock 'n' Roll a demandé le divorce de Michael Jackson, l'auto-proclamé Roi du Pop. Le couple, qui s'était séparé à la mi-décembre, s'était marié en mai 1994. C'était le premier mariage pour Jackson et le deuxième pour Presley (qui avait joué dans le vidéo de Jackson pour "You Are Not Alone").

- En 2009, Beyoncé, Shakira, Usher, Mary J. Blige, U2, Beyoncé, Bruce Springsteen, Garth Brooks, Sheryl Crow, will.i.am, James Taylor, John Legend, John Mellencamp et Stevie Wonder prennent part au concert We Are One à Washington D.C., organisé pour célébrer l'inauguration prochaine de Barack Obama.

- En 2016, Glenn Frey meurt à l'âge de 67 ans. Le co-fondateur des Eagles avait également eu une carrière solo avec des hits comme “The Heat Is On” en 1985.

- En 1975, "Mandy" de Barry Manilow monte au sommet du Billboard Hot 100. C'est une reprise d'une chanson intitulée "Brandy", écrite et enregistrée par Scott English en 1971. Le titre avait été changé pour éviter de la confondre avec le hit de Looking Glass intitulé “Brandy (You’re a Fine Girl).”

- En 1997, le compositeur et producteur Keith Diamond meurt d'une crise cardiaque à New York. Il avait 46 ans. En plus de co-écrire des hits pour Billy Ocean comme “Caribbean Queen” et “Suddenly,” il avait travailler avec des artistes comme Donna Summer, Sheena Easton et Michael Bolton.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 18th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio