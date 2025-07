C’est le 18 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2014, Shakira devient la première personne à recevoir 100 millions de "likes" sur Facebook. "Merci pour tout votre support, pour votre loyauté, et pour votre amour," dit la chanteuse dans une vidéo. "C'est vraiment incroyable." Parmi les commentaires, on retrouve le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui écrit "Félicitations! Quel record incroyable pour une personne exceptionnelle."

 

- En 1992, Whitney Houston et Bobby Brown se marient chez eux au New Jersey, devant des invités comme Gloria Estefan, Natalie Cole, Patti LaBelle et Stevie Wonder. Le couple, qui ont une fille nommée Bobbi en 1993, se divorcera en 2007. Houston meurt en 2012 et Bobbi en 2015.

- En 1994, Seal lance la chanson “Kiss From a Rose” en Angleterre, son pays natal. Elle est lancée l'été suivant en Amérique du Nord et gagnera un Grammy pour Album de l'année, Chanson de l'année et Meilleure performance vocale pop masculine.

 

- En 2011, la comédie romantique de Justin Timberlake intitulée Friends With Benefits, mettant Mila Kunis en vedette, a sa première mondiale à New York. Timberlake dit ceci à Variety à propos de la scène nue: "Je ne l'ai fait que parce que je suis jeune en ce moment, et que tout est encore à sa place. Je me suis dit que c'était le temps, avant que la gravité commence à gagner le combat."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened July 18th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio