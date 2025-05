C’est le 18 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1999, les Backstreet Boys lancent Millennium, qui leur donnera des hits comme “I Want It That Way,” “Larger Than Life” et “Show Me the Meaning of Being Lonely.” L'album, qui sera #1 au Canada, aura cinq nominations aux Grammys.

 

- En 2012, le film Battleship sort en cinéma. Il met en vedette Rihanna dans son premier rôle au grand écran, dans le rôle de la spécialisate des armes Cora Raikes.

- En 1985, Simple Minds est au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Don’t You (Forget About Me)” de la bande sonore de The Breakfast Club. Le chanteur Jim Kerr affirme que le groupe avait hésité à enregistrer la chanson puisqu'ils ne l'avaient pas écrite.

 

- En 1969, Marta Marrero naît en Californie. Sous le nom de Martika, la chanteuse pop arrivera au sommet des palmarès en 1989 avec la chanson “Toy Soldiers.”

- En 1991, R.E.M. est au sommet du Billboard 200 avec l'album Out of Time, le septième du groupe. On y trouve des hits comme “Shiny Happy People” et “Losing My Religion.”

 

- En 1993, Janet Jackson lance son cinquième album studio, intitulé Janet. Avec des chansons comme “That’s the Way Love Goes” et “Again,” il sera un des seuls albums à produire six hits au Top 10 sur le Billboard 100.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 18th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio