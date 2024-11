C’est le 18 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2011, le premier album de One Direction Up All Night sort au Royaume-Uni et en Irlande. On y trouve le hit “What Makes You Beautiful.”

 

- En 1988, Elton John annonce son divorce de Renate Blauel, qu'il avait épousé en 1984 après des fiançailles qui ont duré cinq jours. Elle aurait supposément reçu 45 millions de dollars.

- En 2002, la chanteuse canadienne Shania Twain lance une version pop et une version country de Up!, son quatrième album et le dernier produit par son mari de l'époque. En plus de la chanson-titre, l'album a des hits comme “I’m Gonna Getcha Good!” et “Forever and for Always.”

 

- En 2003, des douzaines de députés du sheriff du conté de Santa Barbara entrent au Neverland Ranch de Michael Jackson avec des mandats de perquisition, alors que le Roi du Pop est à Las Vegas. La police enquête sur des accusation d'agressions d'un garçon de 12 ans. Le raid arrive le même jour que la sortie de l'album des plus grands hits de Jackson, Number Ones,.

- En 2006, Jay-Z fait sept concerts d'une demi-heure en 24 heures aux États-Unis pour son album, Kingdom Come. Il commence à Atlanta et s'arrête à Philadelphia, Washington, D.C., New York, Chicago, Los Angeles et Las Vegas.

- En 1978, Billy Joel prend le sommet du Billboard 200 avec son sixième album studio, 52nd Street. Propulsé par des chansons comme “Honesty” et “Big Shot," il passe huit semaines au #1 et gagnera l'Album de l'année aux Grammies.

 

- En 2012, c'est une bonne soirée pour le Canada aux American Music Awards. Justin Bieber gagne Artiste de l'année, Artiste pop/rock masculin préféré et Album pop/rock préféré (pour Believe) aux American Music Awards. Carly Rae Jepsen gagne un prix pour Nouvelle artiste de l'année.

- En 2005, le compositeur belge Salvatore Acquaviva gagne sa poursuite pour plagiat contre Madonna pour son hit "Frozen" de 1998. Un juge détermine que la chanson de Madonna utilise 4 mesures de la chanson d'Acquaviva “Ma Vie Fout L’camp.”

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 18th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio