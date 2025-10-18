C’est le 18 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2007, Amy Winehouse et son mari Blake Fielder-Civil sont arrêtés dans leur chambre d’hôtel pour la possession de sept grammes de marijuana. Winehouse a été relâchée le matin après avoir payé une amende de 500 euros (environ 750 $).

- En 1979, The Buggles ont la chanson #1 au Royaume-Uni avec « Video Killed The Radio Star. » Dans la même année, le duo de Trevor Horn et Geoffrey Downes ont joint le groupe de rock progressif Yes, mais la chanson a eu une poussée de popularité lorsqu’elle est devenue le premier vidéo musical joué sur MTV.

- En 1982, Shaffer Chimere Smith naît en Arkansas. Il adopte le nom de scène GoGo et joued ans un groupe de R&B pour quelques années avant d’entâmer une carrière solo sous le nom de Ne-Yo. Ses hits incluent « So Sick, » « Closer » et sa collaboration avec Pitbull, « Time of our Lives. »

- En 1997, Hanson chante l’hymne national à la partie d’ouverture des World Series entre les Indians de Cleveland et les Marlins de Floride à Miami.

- En 2008, Saturday Night Live accueille l’invitée musicale Adele, qui chante « Cold Shoulder » and « Chasing Pavements. » La présence de la candidate à la vice-présidence Sarah Palin à l’émission augmente le nombre de spectateurs et génère de la visibilité pour Adele en Amérique du Nord.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 18th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio