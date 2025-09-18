C’est le 18 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :

- En 2000, Madonna a lancé Music. Son huitième album studio a atteint le numéro 1 au Canada et fut certifié triple-platine.

- En 2004, Britney Spears a échangé ses voeux avec Kevin Federline pendant une cérémonie privée à Los Angeles. C’était le deuxième mariage en neuf mois pour la chanteuse de « Oops!… I Did It Again », et a duré moins de trois ans.

- En 1976, Boston a lancé « More Than A Feeling, » le premier single du premier album hyponyme du groupe. Il a atteint le #4 sur les palmarès canadiens.

- En 2005, Dashboard Confessional a donné les profits de son spectacle au Phoenix Concert Theatre àToronto aux efforts humanitaires après l’ouragan Katrina.

- En 1961, Martin Beedle naît en Angleterre. Il est devenu le batteur du groupe Cutting Crew, qui a eu des hits comme « I Just Died In Your Arms Tonight » en 1986 et, plus récemment, a joué de la batterie pour Mamma Mia! à Londres.

- En 1962, Joanne Catherall naît à Sheffield en Angleterre. Elle est devenue une des deux chanteuses du groupe pop The Human League, qui ont eu des hits comme « Don’t You Want Me » et « Human. »

- En 2009, le canadien Leonard Cohen s’est évanoui pendant un spectackle à Valencia en Espagne. Il a été transporté à l’hôpital où il a été diagnostiqué pour un empoisonnement alimentaire.

- En 1976, Wild Cherry a passé trois semaines au top des palmarès américains avec leur « Play That Funky Music, » leur seul hit.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 18th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio