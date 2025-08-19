C’est le 19 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2008, le premier album de Lady Gaga The Fame est lancé. On y trouve les hits “Just Dance,” “Paparazzi” et “Poker Face” et montera au #1 partout dans le monde, y compris aux États-Unis et au Canada. L'album a cinq nominations aux Grammys et en gagne deux.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2003, Newlyweds: Nick and Jessica fait ses débuts au MTV. Cette émission "réalité" met en vedette Nick Lachey de 98 Degrees et la chanteuse Jessica Simpson, qui sépareront peu de temps après la fin de la troisième saison de l'émission en 2005.

- En 2016, Lou Pearlman, qui avait créé NSYNC et les Backstreet Boys, meurt à 62 ans après avoir passé 25 ans en prison pour conspiration et blanchissement d'argent. L'ancien membre de NSYNC Lance Bass produira un documentaire, intitulé The Boy Band Con: The Lou Pearlman Story, dans lequel on peut entendre Aaron Carter, AJ McLean desBackstreet Boys, Ashley Parker Angel de O-Town and JC Chasez de NSYNC parler de la situation.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1980, Alice Cooper ne se présente pas à son concert au Exhibition Stadium à Toronto, étant malade, ce qui déclenche une émeute qui blessera douze personnes et cinq policiers. Il y aura finalement 31 arrestations et 175 000 $ en dommages.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 19th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio