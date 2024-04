C’est le 19 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1980, “Call Me” de Blondie passe six semaines au sommet du Billboard Hot 100. La chanson, écrite du point de vue d'un homme qui se prostitue, sera la chanson thème du film American Gigolo.

 

- En 1997, Michael Jackson dévoile sa propre statue au musée de cire Grevin à Paris.

- En 1986, Prince devient seulement le cinquième compositeur à avoir deux chansons dans le Top 10 du Billboard Hot 100 en même temps : “Kiss” de Prince and the Revolution et “Manic Monday” des Bangles.

 

- En 2012, l'ex-gérant de Leonard Cohen est condamné à 18 mois derrière les barreaux pour avoir harceler le chanteur montréalais. Kelley Lynch, qui avait volé des millions à Cohen, est également condamné à cinq mois de probation et devra suivre une thérapie pour ses problèmes de colère.

- En 2012, le musicien Greg Ham, qui joue du saxophone pour “Who Can It Be Now” et de la flûte sur “Down Under”, deux chansons de Men At Work, meurt d'une crise cardiaque chez lui en Australie. Il avait 58 ans.

 

- En 2001, “Who Let The Dogs Out” des Baha Men est déclaré Chanson préférée aux Kids’ Choice Awards et Lil’ Bow Wow reçoit le prix pour Chanteur masculin préféré. Britney Spears et Destiny’s Child remportent également des prix.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 19th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio