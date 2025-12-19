C’est le 19 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2016, le groupe Fifth Harmony annonce sur les réseaux sociaux que Camila Cabello quitte le groupe. “Nous sommes excitées d'annoncer que nous continuerons à quatre,” peut-on lire dans une déclaration écrite par les chanteuses du groupe. Quinze mois plus tard, les membres de Fifth Harmony annoncent qu'elles prennent une "pause indéfinie."

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1957, Doug Johnson naît à New Westminster en Colombie-Britannique. Il jouera du clavier pour le groupe rock canadien Loverboy, qui auront des hits comme “Working for the Weekend” et “Turn Me Loose.”

- En 1999, le boyband irlandais Westlife passe quatre semaines au sommet des palmarès britanniques avec le single “I Have a Dream,” une reprise d'une chanson d'ABBA de 1979.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2012, Madonna quitte la scène en colère pendant un test de son pour un concert à Santiago au Chili, après avoir engueulé des observateurs qui fumaient près de la scène. "Il y a des gens qui fument en ce moment," dit-elle. "Ne fumez pas. Si vous fumez des cigarettes, je ne fais pas le spectacle. Vous vous foutez de moi et je me fous de vous. D'accord? On joue ce jeu-là? Ce n'est pas une blague. Je ne peux pas chanter si vous fumez."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 19th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio