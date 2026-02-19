C’est le 19 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1995, Roxette devient la première artiste depuis Wham! une décennie auparavant à donner un spectacle à Beijing. Le duo pop a eu le droit de divertir plus de 15 000 fans à l'aréna Workers Indoor Arena, après avoir accepté de censurer les paroles de “Sleeping in My Car.”

- En 1974, la première cérémonie des American Music Awards est diffusée à la télévision. Avec Michael Jackson et Donny Osmond comme hôtes, les gagnants pop de la soirée seront Diana Ross, The Carpenters et Helen Reddy.

- En 1981, George Harrison doit payer 587 000 $ à ABKCO Music pour "plagiat subconscient" de la chanson “He’s So Fine” dans sa chanson, “My Sweet Lord.”

- En 1975, Daniel Patrick Adair naît à Vancouver en Colombie-Britannique. Après avoir enregistré un album avec le groupe instrumental Martone en 1999, il devient le batteur studio et de tournée pour 3 Doors Down. Adair se joindra ensuite à Nickelback.

- En 1983, Kajagoogoo ont leur premier (et seul) single au #1 au Royaume-Uni avec la chanson “Too Shy,” co-produite par Nick Rhodes de Duran Duran.

- En 1957, Johann Hölzel naît à Vienne. Sous le nom de Falco, il deviendra le premier artiste autrichien à arriver au sommet des palmarès aux États-Unis et au Royaume-Uni, avec “Rock Me Amadeus” en 1985. Il aura d'autres hits comme “Vienna Calling” et “Der Kommissar”, avant de mourir dans un accident de voiture en 1998.

- En 1983, “Baby, Come to Me” de Patti Austin et James Ingram atteint le #1 sur le Billboard Hot 100. D'abord inclus sur l'album de 1981 d'Austin, Every Home Should Have One, la chanson devient un hit après avoir paru sur General Hospital.

- En 1996, la performance de Michael Jackson de “Earth Song” aux Brit Awards est interrompue par Jarvis Cocker de Pulp, qui monte sur scène et montre ses fesses (quoique sans baisser ses pantalons) au Roi du pop pour "avoir fait semblant d'être Jésus."

- En 1977, le Earth Band de Manfred Mann est au #1 avec une reprise de “Blinded By The Light” de Bruce Springsteen. La chanson atteindra également le sommet au Canada.

Article original What Happened February 19th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio