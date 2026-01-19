C’est le 19 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1992, Malcolm James McCormick naît à Pittsburgh. À l'âge de six ans, il savait déjà joué plusieurs instruments et commence à rapper à 14 ans. Sous le nom de Easy Mac, il sort son premier mixtape en 2007. Il changera son nom de scène pour Mac Miller. Le rappeur meurt en septembre 2018 à l'âge de 26 ans.

- En 1993, Fleetwood Mac se réunit pour jouer à la célébration de l'inauguration de Bill Clinton, qui avait utilisé le chanson "Don't Stop" du groupe pendant sa campagne. Michael Jackson est également présent à l'évènement.

- En 2007, Denny Doherty, né à Halifax et membre fondateur de The Mamas & the Papas, meurt d'une insuffisance rénale chez lui à Mississauga et Ontario. Il avait 66 ans. Doherty est enterré à Lower Sackville en Nouvelle-Écosse.

- En 1949, Robert Allen Palmer naît en Angleterre. Il deviendra un chanteur récipiendaire d'un Grammy avec des hits comme “Addicted to Love” et “Simply Irresistible.” Palmer meurt d'une crise cardiaque en septembre 2003 à l'âge de 54 ans.

Article original What Happened January 19th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio