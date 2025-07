C’est le 19 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2013, Selena Gomez lance son premier album studio solo, intitulé Stars Dance. La star de Disney avait enregistré trois albums avec le groupe Selena Gomez & the Scene. Le premier single, “Come & Get It”, monte au Top 10 au Canada.

 

- En 2014, Adam Levina, le chanteur de Maroon 5, épouse Behati Prinsloo, la mannequin de Victoria's Secret, à Cabo San Lucas au Mexique, après deux ans de relation. Le couple aura deux filles.

- En 1980, Billy Joel est au #1 sur le Billboard Hot 100 et le Billboard 200 en même temps. La chanson “It’s Still Rock ’n’ Roll to Me” est #1 pour la première de deux semaines et l'album Glass Houses l'est pour sa sixième et dernière semaine.

 

- En 2002, la pièce musicale Movin' Out, basée sur les chansons de Billy Joel, joue sa première représentation au Shubert Theatre à Chicago. Le spectacle se rendra sur Broadway, où il gagnera deux prix Tony.

- En 1986, Genesis est au sommet du Billboard Hot 100 avec la chanson “Invisible Touch.” L'ex chanteur du groupe, Peter Gabriel, est au #2 avec “Sledgehammer,” qui prend la première position la semaine suivante.

 

- En 1947, Brian Harold May naît en Angleterre. Il joue dans les groupes 1984 et Smile, avant d'aider à fonder le groupe Queen. Le groupe aura un succès planétaire avec des chansons comme “We Will Rock You,” “Bohemian Rhapsody” et “Crazy Little Thing Called Love.”

Article original What Happened July 19th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio