C’est le 19 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2013, Adam Levine de Maroon 5 est déclaré l'homme le plus sexy par People. C'est la première fois que la magazine choisit un musicien pour ce titre. “J'étais surpris, je pensais presque que c'était un gag,” dit Levine , “mais ce n'était pas ça, donc c'était cool.”

- En 2011, Bonnie Pointer des Pointer Sisters est accusée de possession de crack après que la police ait arrêté à Los Angeles la voiture dans laquelle elle se trouvait, supposément pour un problème mécanique.

- En 1988, Bon Jovi passe deux semaines au #1 avec “Bad Medicine,” le premier single de son album New Jersey.

- En 2002, Michael Jackson choque ses fans en tenant son bébé, Prince Micheal II, par-dessus le balcon du troisième étage d'un hôtel à Berlin. Il s'excusera plus tard. "J'ai été pris dans l'excitation du moment," déclare-t-il. "Je ne mettrai jamais la vie de mes enfants en danger."

- En 1979, Loverboy, le groupe rock de Calgary, fait ses débuts en concert en ouvrant pour Kiss au Pacific Coliseum à Vancouver. Le groupe aura des hits comme “Working for the Weekend” et “Hot Girls in Love.”

- En 1990, la National Academy of Records Arts & Sciences retire le Grammy que Milli Vanilli avait gagné pour Meilleur nouvel artiste de 1989, puisqu'il avait été découvert que Rob Pilatus et Fabrice Morvan n'avaient pas réellement chanté sur Girl You Know It’s True. C'est la première fois qu'un Grammy est retiré.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 19th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio