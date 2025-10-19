C’est le 19 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2012, Justin Timberlake épouse l’actrice Jessica Biel lors d’une cérémonie secrète au Borgo Egnazia à Fasano en Italie. Les nouveaux mariés dansent leur première danse à la chanson de Donny Hathaway « A Song for You. »

- En 1985, le groupe pop norvégien a-ha atteigne le sommet du Billboard Hot 100 avec « Take On Me. » Deux vidéos ont été faits pour la chanson mais la plus connue est la version dirigée par Steve Barron, qui aurait supposément pris 16 semaines à créer.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2010, Elton John fait la une lorsque Radio Times publie une entrevue dans laquelle il dit que les compositeurs actuels sont « assez mauvais », que la musique pop « n’est pas inspirante » et que des compétitions comme American Idol sont « ennuyantes. »

- En 1999, Cher lance « Believe », le premier single de son 22ème album, qui porte le même nom. La chanson, écrite par cinq hommes, traite d’une femme qui se sent forte et auto-suffisante à la suite d’une rupture. Elle atteint le #1 dans plusieurs pays, incluant le Canada, et gagne un Grammy pour la meilleure chanson dance.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2011, Coldplay lance l’album concept Mylo Xyloto. Il atteint le #1 au Canada, où il est certifié triple platine.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 19th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio