C’est le 19 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :

- En 1991, Michael Jackson a donné sa voix à un personnage nommé Leon Kompowski dans un épisode des Simpsons intitulé « Stark Raving Dad. » Le Roi du Pop porte le pseudonyme John Jay Smith dans le générique.

- En 1951, Daniel Roland Lanois naît à Gatineau. Il a été producteur musical pour des stars comme U2, Bob Dylan et Peter Gabriel. Il a lancé son propre album, Acadie, en 1989. Lanois a gagné un Juno et presque une douzaine de Grammys.

- En 1995, Jarrett Cordes de P.M. Dawn est arrêté au New Jersey et est accusé d’aggressions sexuelles graves et de maltraitance d’enfants. La moitié du duo « Set Adrift On Memory Bliss, » qui avait 24 ans à l’époque, était accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec sa cousine de 14 ans.

- En 2008, George Michael est arrêté dans une salle de bain publique à Londre et accusé de possession de drogues.

- En 1960, Chubby Checker lance « The Twist » qui devient #1 aux États-Unis.

- En 1970, Diana Ross a atteint le top des palmarès pour les singles aux États-Unis avec « Ain't No Mountain High Enough. » C’était le premier hit solo #1 pour l’ex-chanteuse des Supremes.

- En 2012, Fiona Apple est arrêtée à Sierra Blanca au Texas après que la police ait arrêté son autobus de tournée, où quatre grammes de hashish auraient été trouvés. Pendant un concert deux jours plus tard, la chanteuse a mentionné qu’elle avait été témoin de comportements “inappropriés” et “probablement illégal” pendant sa détention.

- En 1988, Vince Clarke et Andy Bell du duo Erasure lance “A Little Respect.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 19th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio