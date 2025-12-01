C’est le 1er décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2012, Shania Twain joue le premier spectacle de sa résidence au Caesars Palace à Las Vegas. Shania: Still the One voit la contribution de la soeur de Twain, Carrie-Ann, ainsi que celles d'anciennes stars canadiennes du pop, Ryan et Dan Kowarsky (de b4-4 et RyanDan), comme chanteurs de support.

- En 1971, le John & Yoko / Plastic Ono Band lance “Happy Xmas (War Is Over),” qui met en vedette la chorale communautaire d'Harlem. La chanson contestataire a été écrite par John Lennon et Yoko Ono en utilisant un mélodie d'une chanson folk traditionnelle intitulée “Skewball.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1989, le musicien Billy Lyall, un des premiers membres du groupe Bay City Rollers à joué aussi avec le Alan Parsons Project, meurt d'une maladie liée au SIDA. Il a 36 ans.

- En 1963, Sam Reid naît à Brampton en Ontario. Au début des années 80, il co-fonde un groupe nommé Tokyo, qui deviendra Glass Tiger. Le groupe aura plusieurs albums à succès, avec des hits comme “Don’t Forget Me (When I’m Gone)” et “Someday.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1983, le Canadien Neil Young est poursuivi par Geffen Records pour l'échec commercial de son album électronique Trans et son album rockabilly Everybody’s Rockin’. La maison de disque affirme que les projets ne représentent pas sa musique et sont une violation de son contrat. Le tout est réglé sans passer devant les tribunaux.

- En 1988, Tyler Robert Joseph naît à Columbus en Ohio. Une star du basketball à l'école, il décide de se lancer en musique et forme Twenty One Pilots en 2009. Leurs hits incluent “Stressed Out” et “Ride.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 1st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio