C’est le 1er février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1994, Harry Edward Styles naît en Angleterre. Il a un intérêt précoce pour le chant et formera un groupe nommé White Eskimo à l'adolescence. En 2010, il auditionne à l'émission X-Factor avec sa version de "Isn't She Lovely" de Stevie Wonder. Il ne passera à l'autre étape mais sera mis dans un groupe avec quatre autres compétiteurs. One Direction voit le jour. Après plusieurs années de succès planétaire avec 1D, Styles lancera une carrière solo avec un album éponyme en 2017, avec un hit dans le Top 10 “Sign of the Times.”

- En 2017, Beyoncé met une photo d'elle-même en train de se toucher le ventre sur Instagram. "On veut partager notre amour et notre bonheur," écrit-elle. "Nous avons été bénis deux fois. On est très reconnaissant que notre famille aura deux membres de plus, et on vous remercie pour vos bons voeux." En 24 heures, le post aura plus de 8 millions de "likes".

- En 1984, Footloose sort en cinéma. La bande sonore du film inclut la chanson titre hit, ainsi que des chansons comme “Let’s Hear if For the Boy” de Deniece Williams.

- En 2004, Janet Jackson et Justin Timberlake causent un tollé lorsque, pendant leur spectacle à la mi-temps du Super Bowl, Timberlake expose le mamelon de Jackson. Timberlake s'excusera pour ce "faux pas vestimentaire".

- En 1964, “I Want to Hold Your Hand” des Beatles passe sept semaines au #1 du Billboard Hot 100. La chanson sera remplacée par "She Loves You" des Beatles, qui sera elle-même déplacée par "Can't Buy Me Love"... des Beatles.

- En 2008, les Spice Girls annoncent qu'en raison "d'engagements personnels et familiaux," elles mettraient fin à leur tournée le 26 février à Toronto. Les spectacles à Beijing, Sydney, Cape Town et Buenos Aires sont annulés.

- En 1980, Blondie lance “Call Me,” la chanson thème de American Gigolo. Écrite par Debbie Harry et Giorgio Moroder, la chanson montera au #1 en avril 1980 et y restera pour six semaines.

- En 1992, le duet “Don’t Let the Sun Go Down On Me” de Elton John et George Michael monte au #1 sur le Billboard Hot 100. La version original de John se trouve sur son album de 1974 Caribou.

- En 2010, des stars de la musique se rassemblent à Los Angeles pour enregistrer “We Are the World 25 for Haiti,” une reprise de la chanson "We Are The World", qui avait servi à publiciser une campagne contre la famine en 1985. Parmi les voix présentes sur cette reprise, on retrouve Janet Jackson, Nick Jonas, Fergie et deux Canadiens, Justin Bieber et Céline Dion.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 1st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio