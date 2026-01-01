C’est le 1 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2011, la Canadienne Shania Twain épouse Frédéric Thiébaud, un cadre de Nestlé, à Puerto Rico. C'est l'ex-mari de la meilleure amie de Twain, Marie-Anne Thiébaud, avec qui le premier mari de Twain, Robert ‘Mutt’ Lange, avait eu une aventure.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2005, Ne-Yo a son premier hit au #1 comme compositeur lorsque la chanson “Let Me Love You” de Mario (co-écrite par Scott Storch et Kameron Houff) passe neuf semaines sur le Billboard Hot 100.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 1st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio