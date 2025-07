C’est le 1er juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2013, Avril Lavigne épouse Chad Kroeger, le chanteur de Nickelback, au Château de La Napoule en France. C'est son deuxième mariage et le premier de Kroeger, mais le couple annoncera sa séparation un peu plus de deux ans plus tard.

- En 1945, Angela Trimble naît à Miami. Elle sera adoptée et renommée Deborah Ann Harry. Après avoir chanté dans un groupe de folk rock, elle forme le groupe Blondie et aura du succès avec des hits comme “Heart Of Glass,” “Call Me” et “The Tide Is High.”

 

- En 2009, Michael Jackson, mort une semaine auparavant, devient le premier artiste à vendre plus d'un million de téléchargements musicaux en une semaine.

- En 2007, Duran Duran, Elton John, Fergie, Pharrell et la Canadienne Nelly Furtado jouent au Wembley Stadium à Londres, pour célébrer l'anniversaire de la princesse Diana, morte en 1997.

- En 1999, Jennifer Lopez lance son premier album, On The 6. On y trouve des hits comme “Waiting for Tonight” et “If You Had My Love.”

 

- En 2005, le chanteur R&B-soul Luther Vandross meurt d'une crise cardiaque dans un hôpital du New Jersey à l'âge de 54 ans. Il avait eu une crise cardiaque deux ans plus tôt qui l'avait confiné à une chaise roulante.

- En 1971, Melissa Arnette Elliott naît en Virginie. Elle formera un groupe féminin de R&B en 1989 et, sous le nom de Missy Elliott, elle se lancera dans le monde du rap avec son album Supa Dupa Fly en 1997.

 

- En 2006, Taylor Hicks, le gagnant d'American Idol, est au #1 sur le Billboard Hot 100 avec son premier single, intitulé “Do I Make You Proud?”

- En 1951, Frederick William Schneider III naît au New Jersey. À la fin des années 70, il fait ses débuts avec un groupe nommé The B-52s, qui aura des hits comme “Rock Lobster,” “Roam” et “Love Shack.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened July 1st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio