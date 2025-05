C’est le 1er mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2001, le groupe Destiny’s Child lance son troisième album studio, Survivor. Le premier album avec Beyoncé, Kelly Rowland and Michelle Williams, il donnera des hits comme “Bootylicious” et “Independent Women Part I.” L'album débutera au sommet du Billboard 200 et recevra trois nominations aux Grammys.

 

- En 1979, Elton John devient une des premières stars du pop à jouer en Israël, lorsqu'il joue le premier de trois concerts avec Ray Cooper à Jérusalem. Le duo donnera également deux concerts à Tel Aviv.

- En 2013, Chris Kelly du duo rap Kris Kross – mieux connu pour leur hit "Jump" en 1992 – meurt d'une surdose de drogues à Atlanta. Il avait 34 ans. Les tests toxicologiques révèlent de la cocaïne et de l'héroïne dans son système.

 

- En 1989, la police se rend à une bijouterie Zales à Simi Valley en Californie, parce que des employés craignaient qu'un homme portant une pérruque sous une casquette rouge ainsi qu'une fausse moustache et de fausses dents n'essaient de voler le magasin. Il s'avère que l'homme est en fait Michael Jackson déguisé. Le Roi du Pop était dans le magasin avec James Safechuck, qui aurait été, d'après des allégations, victime d'abus sexuels de la part de Jackson.

