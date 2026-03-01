C’est le 1er mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1994, Justin Drew Bieber naît à l'hôpital St. Joseph à London en Ontario (le même hôpital où sont nés les acteurs Ryan Gosling et Rachel McAdams). Il démontrera un intérêt précoce pour la musique et sera découvert grâce à des vidéos que sa mère met sur Youtube. Bieber lancera quatre albums studio avec des hits comme “Baby,” “As Long As You Love Me” et “What Do You Mean?”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1995, Bill Berry, le batteur de R.E.M., s'affondre, victime d'un anévrisme au cerveau alors que le groupe joue à l'auditorium Patinoire à Lausanne en Suisse. Berry récupérera complétement mais décidera de quitter le groupe en 1997.

- En 1986, “Kyrie” de Mr. Mister passe deux semaines au #1 sur le Billboard Hot 100, alors que leur album Welcome to the Real World est au sommet du Billboard 200.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1994, le Canadien David Foster gagne les Grammys pour Album de l'année (pour la bande sonore du film The Bodyguard) et Disque de l'année (pour la reprise de Whitney Houston de “I Will Always Love You”).

- En 1987, Kesha Rose Sebert naît à Los Angeles. Son père est le compositeur Pete Sebert. Elle commence sa carrière musicale en chantant sur des chansons de Britney Spears et Flo Rida, et joue dans le vidéo de Katy Perry pour “I Kissed a Girl.” Son premier album en 2010, intitulé Animal, aura des hits comme “TiK ToK” et “Your Love Is My Drug.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1973, Ryan Anthony Peake naît en Alberta. Il deviendra le guitariste de Nickelback. Il a co-écrit un nombre de chansons du groupe et chante sur des chansons comme “Savin’ Me” et “Gotta Be Somebody.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 1st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio