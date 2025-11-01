C’est le 1er novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1994, Mariah Carey lance son quatrième album studio, Merry Christmas. On y trouve les versions de Carey de chansons traditionnelles de Noël, ainsi que des compositions originales, comme “All I Want for Christmas Is You.” C'est encore aujourd'hui l'album de Noël le plus vendu de tous les temps.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1999, Céline Dion est intrônisée à l'Ordre du mérite de la radiodiffusion canadienne au gala des rubans d'or de l'Association canadienne des radiodiffuseurs à Montréal.

- En 1993, le rappeur Flavor Flav est arrêté pour avoir tirer avec une arme à feu non-enregistrée vers un voisin lors d'une dispute matinale. Flav (dont le vrai nom est William Drayton) a été accusé de tentative de meurtre, de possession illégale d'une arme et de mise en danger de la vie d'autrui. Il serait condamné à 90 jours derrière les barreaux.

- En 1986, un épisode de l'émission The Facts of Life est diffusé dans lequel Stacey Q (aka Stacey Swain) joue le rôle de Cinnamon. Elle joue son hit "Two of Hearts."

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2007, les artistes canadiens se démarquent aux MTV Europe Music Awards à Munich en Allemagne. Avril Lavigne gagne Meilleure chanson (pour "Girlfriend") et Meilleur Solo et Nelly Furtado gagne Album de l'année pour Loose.

- En 1949, David Walter Foster naît à Victoria en Colombie-Britannique. Il joue de la musique pendant son adolescence à Edmonton et déménage ensuite à Toronto, où il joue dans le groupe de Ronnie Hawkins. Foster deviendra un des compositeurs et des producteurs avec le plus de succès, créant des hits pour des artistes comme Whitney Houston, Mariah Carey, Barbra Streisand, Madonna et ses compatriotes Michael Bublé et Céline Dion.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 1st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio