C’est le 1er octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2011, Burton Cummings, natif de Winnipeg, dont les hits solo incluent « Stand Tall » et « Break It to Them Gently, » est intronisé dans le Walk of Fame du Canada pendant une cérémonie à Toronto. « C’est une grosse journée pour moi », a-t-il dit à CTV. Cummings avait déjà été intronisé comme membre de The Guess Who en 2001.

- En 1977, la chanson disco « Star Wars Theme / Cantina Band » de Meco devient la chanson #1 sur le Billboard Hot 100. Elle atteint également le sommet au Canada.

- En 1962, The Beach Boys lancent leur premier album Surfin’ Safari. Il passe 37 semaines sur les palmarès pour les albums aux États-Unis mais n’atteint que la 32e position.

- En 1983, « Total Eclipse Of The Heart » de Bonnie Tyler sort en mai et arrive au #1 aux États-Unis. Elle y passe quatre semaines.

- En 2006, la police trouve George Michael endormi au volant de sa voiture à Londres aux petites heures du matin. Il est arrêté pour incapacité à conduire et pour possession de cannabis.

- En 1990, Bette Midler lance son single “From A Distance” de son septième album sutdio Some People’s Lives. Écrite et enregistrée avec Julie Gold en 1985, la version de Midler (qui a monté au #1 au Canada) gagne finalement un Grammy pour la chanson de l’année.

- En 2007, les billets du concert-réunion des Spice Girls du 15 décembre à l’Aréna O2 à Londres se vendent en 38 secondes. Trois autres dates sont ajoutées à la tournée, qui commence le 2 décembre à Vancouver.

- En 1958, Martin Cooper naît à Liverpool en Angleterre. Il est devenu membre du groupe Orchestral Manoeuvres In The Dark, dont les hits dans les années 80 incluent « If You Leave » de la bande sonore pour Pretty in Pink.

- En 1982, Sony met sur le marché le premier lecteur CD numérique commercial. Lancé à Tokyo, il se vend alors 944 $ canadien.

- En 1991, le gant incrusté de cristaux blancs de Michael Jackson est volé du musée Motown à Détroit. Le Roi du Pop avait donné le gant et un chapeau au musée en 1988. MC Hammer avait offert une récompense en argent pour le retour du gant, mais la police l’a retrouvé avant.

Article original What Happened October 1st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio