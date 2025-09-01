C’est le 1er septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1981, Hall & Oates lancent Private Eyes, leur 10e album studio. La chanson titre et “I Can’t Go For That (No Can Do)” monteront au sommet des palmarès.

- En 1974, les Osmonds arrivent au sommet des palmarès britanniques avec “Love Me For A Reason.” Ce sera leur seul #1 au Royaume-Uni.

- En 1957, Gloria Maria Milagrosa Fajardo, qui prendra le nom de Gloria Estefan, naît à la Havane à Cuba. Elle aura des hits comme "Rhythm Is Gonna Get You," "Don't Wanna Lose You" et "Get On Your Feet."

- En 1973, J.D. Fortune, Jason Bennison de son vrai nom, naît à Mississauga en Ontario. En 2005, il gagne le concours Rock Star: INXS pour devenir le chanteur du groupe. Cela durera jusqu'en 2011.

- En 1983, Eurythmics arrive au sommet du Billboard Hot 100 avec la chanson “Sweet Dreams (Are Made of This).”

- En 1946, Barry Gibb des Bee Gees naît. Il est le seul membre encore vivant du groupe, qui avait eu des hits comme “Stayin’ Alive” et “Tragedy.”

- En 1984, le single “What’s Love Got To Do With It” de Tina Turner, de son album Private Dancer, est au sommet du Billboard Hot 100.

