C’est le 2 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1986, “The Glory Of Love” de Peter Cetera, co-écrite par le Canadien David Foster, est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. La chanson, que l'on trouve dans le film Karate Kid II, est la première pour Cetera à atteindre le sommet des palmarès depuis qu'il ait quitté le groupe Chicago.

 

- En 2005, Brandon Flowers, le chanteur des Killers, épouse Tana Munblowsky à Hawaii.

- En 2014, Mandatory Fun, le 14e album studio de “Weird Al” Yankovic, est au sommet du Billboard200. On y trouve des parodies de chansons de Lorde, Imagine Dragons et Robin Thicke.

- En 1975, les Eagles ont leur deuxième #1 lorsque leur chanson “One Of These Nights” arrive au sommet du Billboard Hot 100.

 

- En 1991, Rick James, connu pour la chanson “Super Freak”, et sa copine Tanya Hijazi sont arrêtés pour assaut avec une arme, emprisonnement illégale, copulation orale forcée, menaces terroristes et fourniture de narcotiques. Le couple est accusé d'avoir retenu une femme de 24 ans contre son gré chez eux pendant trois jours. James avait commencé sa carrière musicale en 1965 comme membre du groupe R&B torontois The Mynah Birds.

- En 1980, “Magic” de Olivia Newton-John débute un séjour de quatre semaines au sommet du Billboard Hot 100. La chanson vient de la bande sonore du film Xanadu.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 2nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio