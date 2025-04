C’est le 2 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2011, “Born This Way” de Lady Gaga est au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la sixième et dernière semaine. L'hymne à la liberté individuelle est la chanson titre du deuxième album studio de la star du pop.

 

- En 1977, Rumours de Fleetwood Mac monte au #1 sur le Billboard 200, où il reste 31 semaines non-consécutives. Le 11ème album studio du groupe a des hits comme “Dreams,” “Don’t Stop” et “Go Your Own Way.”

- En 1991, Quavious Keyate Marshall naît à Athens dans l'État de la Georgie. Il est mieux connu sous le nom de Quavo, du groupe rap Migos.

- En 1939, Marvin Pentz Gay Jr. naît à Washington, DC. Sous le nom de Marvin Gaye, il enregistra des hits comme “How Sweet It Is (To Be Loved By You),” “Let’s Get It On” et “Sexual Healing.” Il mourrera tiré par son père le jour avant son 45e anniversaire en 1984.

 

- En 1969, la version de “My Way” de Frank Sinatra fait son apparition sur le Billboard Hot 100, où il atteindra la 27e position et deviendra une de ses chansons signatures. Les paroles anglaises de “My Way” ont été écrit par Paul Anka, né à Ottawa, mais la musique vient d'une chanson pop français de 1967 intitulé “Comme d’habitude” par Jacques Revaux et Claude François.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 2nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio