C’est le 2 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1978, Nelly Kim Furtado naît à Victoria en Colombie-Britannique. Elle commence à chanter en portugais pendant l'enfance et, à l'adolescence, jouera dans une fanfare. En 2000, elle sort son premier album intitulé Whoa, Nelly!, qui lui donnera des hits comme “I’m Like a Bird” et “Turn Off the Lights.” Son troisième album, Loose, aura encore plus de succès avec des singles comme “Promiscuous” et “Maneater.”

- En 2014, One Direction: Where We Are Live From San Siro Stadium est lancé en DVD.

- En 1991, Charles Otto Puth Jr. naît au New Jersey. Comme enfant, il sera entouré de musique classique et de jazz et étudiera la production musicale au Berklee College of Music. Il apparaîtra sur “See You Again” de Wiz Khalifa et aura des hits comme “One Call Away,” “Attention” et “How Long.”

- En 1998, le vidéo de Shania Twain pour “That Don't Impress Me Much” fait ses débuts sur CMT. Dirigé par Paul Boyd, on y voit la chanteuse canadienne qui fait de la randonnée dans le désert du Mojave. Il gagnera le prix du Vidéo de l'année aux CCMAs et un prix à ce qui est maintenant les iHeartRadio MMVAs.

- En 1981, Britney Jean Spears naît au Mississippi. Elle est jeune lorsqu'elle commence à chanter, à danser et à entrer dans des compétitions. Elle fera partie du nouveau Mickey Mouse Club avec Justin Timberlake, Christina Aguilera et le canadien Ryan Gosling. Après avoir décidé de ne pas se joindre à un groupe féminin, Spears entâme une carrière de chanteuse et deviendra une des stars du pop les plus icôniques du monde.

- En 1995, Mariah Carey et Boyz II Men arrivent au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “One Sweet Day.” Cette ballade pop, inspirée par la perte de tous ceux qui sont morts du SIDA, restera au #1 pour 16 semaines.

- En 1983, la version de 14 minutes du vidéo de Thriller de Michael Jackson, dirigé par John Landis, est diffusé sur MTV pour la première fois. Il sera la première vidéo à être incluse dans le Registre national des films de la Bibliothèque du Congrès américain.

- In 2002, il est annoncé que Peter Garrett quitte le groupe Midnight Oil, dont il était le chanteur depuis 25 ans. “Je quitte tout en ayant le plus grand respect pour Midnight Oil au complet," dit-il. "Le groupe a amené de la joie et du sens dans la vie de gens, incluant la mienne." Le groupe, avec des hits comme “Beds Are Burning,” se réunira en 2016 pour une tournée.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 2nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio