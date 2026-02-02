C’est le 2 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1977, Shakira Isabel Mebarak Ripoll naît en Colombie. Elle commence à chanter à l'enfance mais un professeur de musique lui aurait dit qu'elle sonnait comme une chèvre. À seulement 13 ans, Shakira lance son premier album Magia. Bien qu'il n'ait pas eu beaucoup de succès, elle finira par en avoir avec des hits planétaires comme “Whenever, Wherever,” “Underneath Your Clothes” et “Hips Don’t Lie.”

- En 1985, la ballade de Foreigner “I Want to Know What Love Is” passe deux semaines au #1 sur le Billboard Hot 100. Écrite par le chanteur Mick Jones, la chanson est nommée une des plus importantes de l'histoire par le magazine Rolling Stone.

- En 2002, Britney Spears est à la fois l'hôte et l'invitée musicale de Saturday Night Live.

- En 1975, Stevie Wonder et Yolanda Simmons accueillent leur fille Aisha. Le premier enfant de Wonder, elle l'inspirera à écrire “Isn’t She Lovely” et on peut entendre l'enfant pleurer au début de la chanson.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 2nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio