C'est le 2 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d'aujourd'hui dans l'histoire de la musique pop

- En 2010, “TiK ToK,” le premier single de Kesha, passe neuf semaines au #1 sur le Billboard Hot 100. Kesha a co-écrite la chanson avec Dr. Luke et Benny Blanco.

- En 1969, plus de 30 000 copies de Unfinished Music No. 1: Two Virgins de John Lennon et Yoko Onowere sont confisquées par les autorités à l'aéroport Newark au New Jersey parce que la couverture, montrant Lennon et Ono nus, est considéré pornographique. "La photo prouve que nous ne sommes pas un couple de fous détraqués, que nous ne sommes pas déformés et que nos esprits sont sains," dit Lennon de l'image controversée. "Si on peut faire accepter ceci à la société sans que ça offense, sans que ça agaçe, nous aurons accompli notre objectif."

- En 2002, Nick Carter des Backstreet Boys est arrêté au club Pop City à Tampa en Floride pour avoir supposément refuser de quitter après que des policiers l'aient ordonné. Il est accusé d'avoir résister/s'être opposé sans violence à un officier de la paix. Les policiers avaient été appelés parce que Carter se serait engueulé avec une femme non-identifiée.

Et voilà ce qui est arrivé en date d'aujourd'hui !

Article original What Happened January 2nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio