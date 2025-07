C’est le 2 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1988, “Dirty Diana” de Michael Jackson arrive au sommet du Billboard Hot 100, faisant de lui le premier artiste à avoir cinq singles d'un même album à se rendre au #1.

 

- En 2005, les concerts Live 8 ont lieu dans plusieurs villes, dont Londres, Paris, Berlin, Rome, Philadelphia, Moscow et Barrie en Ontario. Des artistes comme Madonna, Chris Martin, U2 et Stevie Wonder. Le concert canadien met en vedette Bryan Adams et Neil Young.

- En 2014, Jewel annonce sur son site web: "Moi et mon mari, ami et partenaire de 16 ans avons décidé de se divorcer." La chanteuse avait marié Ty Murray en 2008.

 

- En 2001, Liam Gallagher d'Oasis et l'Ontarienne Nicole Appleton du groupe All Saints ont leur premier et seul enfant, un fils nommé Gene. Le couple s'était marié le jour de la St-Valentin en 2008 mais se séparent en 2014, lorsqu'il est révélé que Gallagher avait mis une autre femme enceinte.

- En 1986, le film Under The Cherry Moon de Prince sort en cinéma. Le chanteur est non seulement dans le film comme acteur mais il en est également le réalisateur. C'est un échec au box office et "gagnera" cinq prix Razzies, dont Pire film, Pire acteur et Pire réalisateur.

Article original What Happened July 2nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio