C’est le 2 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1962, John Francis Bongiovi Jr. naît au New Jersey. Déjà à l'adolescence, il joue dans des clubs et travaille dans un studio d'enregistrement. Il formera Bon Jovi, qui auront leur premier album en 1984.

- En 2008, le chanter-guitariste Jeff Healey meurt du cancer à Toronto. Il avait 41 ans. Lui et son groupe avaient eu des hits comme “Angel Eyes” et avec leur reprise de la chanson des Beatles “While My Guitar Gently Weeps.”

- En 2004, l'Ontarienne Natalie Appleton de All Saints donne naissance à son fils Ace Billy Howlett, avec Liam Howlett de The Prodigy. Plus d'une décennie auparavant, Appleton avait eu une fille avec le danseur Carl Robinson.

- En 1985, Wham! passe trois semaines au #1 sur le Billboard 200 avec l'album Make It Big. Il inclut des hits comme “Wake Me Up Before You Go-Go,” “Everything She Wants,” “Freedom” et “Careless Whisper.”

- En 1977, Christopher Anthony John Martin naît en Angleterre. Alors qu'il étudie à University College London, il forme ce qui deviendra Coldplay, avec ses amis Jonny Buckland, Will Champion et Guy Berryman.

- En 2014, la chaîne américaine Arby’s achète le chapeau que portait Pharrell Williams aux Grammys pour 44 100$ américains pendant une enchère-charité en ligne et le donne à un musée de Washington DC. Le chapeau de Williams, qui crée une réaction virale, avait été comparé à celui que l'on peut voir dans le logo d'Arby's.

- En 1988, le Canadien Daniel Lanois gagne le Grammy pour Album de l'année comme co-producteur de Joshua Tree de U2. Le groupe gagne également pour Meilleure performance rock par un duo ou un groupe avec des paroles.

- En 2007, la chanteuse de R&B Kelis est accusée d'inconduite et d'avoir résister sans violence à son arrestation à 4 h 30 du matin, après avoir approché des agents en civil à Miami Beach, en criant des insultes raciales. La chanteuse de "Milkshake" était sortie avec son mari de l'époque, Nas. Kelis sera éventuellement acquittée.

