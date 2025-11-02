C’est le 2 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :

- En 1979, Cornell Iral Haynes Jr. naît à Austin au Texas. Il entâme sa carrière musicale en 1993 avec le groupe St. Lunatics pour ensuite s'essayer avec une carrière solo en 2000. Sous le nom de Nelly, il ramasse neuf Billboard Music Awards, quatre American Music Awards, et trois Grammys. Un de ses plus gros hits vient en 2002 avec "Hot in Herre.”

- En 2013, Chris Kirkpatrick de NSYNC épouse Karly Skladany à Orlando en Florida. Les quatres membres de NSYNC sont ses garçons d'honneur.

- En 1985, “Part-Time Lover” de Stevie Wonder arrive au #1 sur le Billboard Hot 100. Ça fait 11 ans exactement depuis que Wonder arrive au sommet du palmarès avec “You Haven’t Done Nothin’.”

- En 2006, Justin Timberlake anime les MTV Europe Music Awards à Copenhague. La star du pop est nommé Meilleur artiste masculin et Meilleur artiste pop.

- En 1985, la bande sonore de Miami Vice passe sept semaines au sommet du Billboard 200. Elle y revient le 28 décembre pour un autre séjour de quatre semaines.

- En 2003, Sean 'P. Diddy' Combs finit le marathon de New York avec un temps de 4:14:54. Le guru du hip-hop aurait amassé 2 millions de dollars américains pour des charités pour les enfants et des écoles publiques. "Je n'ai jamais eu une expérience aussi folle que celle-ci dans ma vie," dit-il à des journalistes après le marathon. "C'était une superbe expérience."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 2nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio