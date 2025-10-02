C’est le 2 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2017, Tom Petty meurt à l’hôpital, quelques heures après une surdose accidentelle de médicaments chez lui à Malibu. Il était à quelques semaines de son 67e anniversaire. Pendant sa longue carrière, Petty a eu plusieurs hits dans le top 5, incluant « Don’t Do Me Like That, » « Refugee, » « I Won’t Back Down” et “Learning to Fly. »

- En 2011, Louis Tomlinson a envoyé un tweet au chanteur de One Direction Harry Styles : « Always in my heart @Harry_Styles. Yours sincerely, Louis. » (Toujours dans mon coeur, @Harry_Styles. Bien à toi, Louis.) C’était une réponse à Styles qui avait blagué que Tomlinson était son premier amour, et c’est devenu la deuxième tweet le plus partagé. Il est maintenant tombé au #3.

- En 1992, le vidéo pour “Erotica” de Madonna fait ses débuts sur MTV. Dirigé par le photographe de mode Fabien Baron, le vidéo a été banni après trois présentations. « Il n’est pas approprié pour un auditoire général, » dit un représentant du réseau.

- En 1982, « Jack and Diane » de John Cougar (une petite chanson à propos de deux jeunes Américains qui grandissent dans le « heartland ») est arrivé au #1 aux États-Unis. La chanson, qui a également atteint le #1 au Canada, est resté au sommet du Billboard Hot 100 pendant quatre semaines.

- En 1971, Tiffany Darwish naît à Norwalk en Californie. Elle a sorti neuf albums studio et atteint le sommet des palmarès canadiens en 1987 avec « I Think We’re Alone Now » et « Could’ve Been. »

- En 1951, Gordon Matthew Thomas Sumner naît en Angleterre. Il est devenu enseignant et a joué dans un groupe appelé The Police sous le nom de Sting.

- En 2002, Robbie Williams, un ancien membre de Take That, annonce avoir signé un contrat avec EMI Music qui l’aurait rendu “plus riche que dans ses rêves les plus fous.” L’entente valait plus de 136 millions de dollars canadiens, faisant de Williams un des chanteurs les mieux payés du monde.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 2nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio