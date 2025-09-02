C’est le 2 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1986, Debbie Gibson commence à enregistrer son album Out of the Blue. En plus d'écrire les 10 chansons de l'album, dont le hit “Only In My Dreams,” Gibson, alors âgée de 16 ans, co-réalise plusieurs chansons, enregistre toutes les parties vocales et joue du clavier. L'album vendra plus de 5 millions de copies dans le monde.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1995, “You Are Not Alone” de Michael Jackson devient la première chanson à faire ses débuts au #1 sur le Billboard Hot 100.

- En 1978, Gloria Fajardo épouse Emilio Estefan. Le même jour, deux ans plus tard, le couple auront un fils nommé Nayib.

- En 1981, Prince lance le single “Controversy” aux États-Unis et au Canada. Dans cette chanson, il se questionne sur l'intérêt public pour sa vie privée. “I just can't believe all the things people say / Am I black or white / Am I straight or gay?” (Je ne peux pas croire ce que les gens disent / suis-je blanc ou noir? / suis-je hétéro ou gay?) À la fin, il récite le Notre Père.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1994, Hootie & the Blowfish font leur débuts à l'émission The Late Show with David Letterman.

- En 1989, “Cold Hearted” de Paula Abdul est au #1 aux Étas-Unis.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1998, Sandra Denton, mieux connue sous le nom de Pepa de Salt-N-Pepa, a une fille, nommé Egypt, avec Treach, le rappeur de Naughty by Nature.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 2nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio