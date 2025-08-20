C’est le 20 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1992, Demetria Devonne Lovato naît dans l'État du Nouveau-Mexique. À l'enfance, elle apprend à jour du piano et de la guitare, suivant également des cours de danse et de théâtre. Elle joue Angela dans l'émission Barney & Friends et jouera dans plusieurs productions de la chaîne Disney, dont Camp Rock, tourné en Ontario. Lovato lancera également six albums studio avec des hits comme “Cool for the Summer” et “Sorry Not Sorry.”

- En 2016, Matt Roberts, l'ancien guitariste de 3 Doors Down, est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel au Wisconsin. Il avait 38 ans. Sa mort est jugée avoir été causée par une surdose accidentel de médicaments.

- En 1988, Roll With It, le cinquième album studio de Steve Winwood, est au sommet du Billboard200. La chanson titre est au sommet du Billboard Hot 100 pour sa quatrième et dernière semaine.

- En 1992, Sting épouse l'actrice Trudie Styler au bureau du registraire de Camden. C'est le deuxième mariage du chanteur. Le couple, qui tiendra une cérémonie officielle deux jours plus tard, aura quatre enfants.

- En 1977, The Emotions passe quatre semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “Best Of My Love.” Après avoir été détrônée par “I Just Want to be Your Everything” d'Andy Gibb, la chanson revient pour une autre semaine au #1. Les Eagles étaient arrivés au sommet des palmarès deux ans plus tôt avec une chanson du même titre.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 20th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio