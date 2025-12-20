C’est le 20 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2004, Paula Abdul était supposément au volant d'une Mercedes-Benz qui aurait accroché une autre voiture sur une autoroute en Californie, sans s'arrêter. Trois mois plus tard, elle est accusée d'avoir fui un accident.

- En 2016, Daisy Fuentes, la femme du chanteur Richard Marx, a mis une série de photos sur Instagram montrant son mari aidant à retenir un passager qui attaquait les employés et les autres passagers sur un vol de la Korean Air. "Mon mari n'est intervenu que lorsqu'il l'a vu s'en prendre aux hôtesses de l'air," écrit Fuentes

- En 1969, le groupe Peter, Paul and Mary arrive au sommet du Billboard Hot 100 avec “Leavin' On A Jet Plane,” une chanson écrite par John Denver. La chanson a également atteint le #1 au Canada.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 20th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio