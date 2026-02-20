C’est le 20 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1988, Robyn Rihanna Fenty naît dans les Barbades. Elle est découverte en 2003 et lance son premier album deux ans plus tard. Rihanna devient une superstar de la musique, gagnant plusieurs prix, et une entrepreneure reconnue.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2017, après avoir joué un spectacle pendant lequel il a eu du mal à se rappeler de toutes les paroles de ses chansons, David Cassidy révèle au magazine People qu'il souffre de démence. L'ex-idôle meurt neuf mois plus tard, à 67 ans.

- En 2016, Ne-Yo épouse Crystal Renay Williams un mois après qu'elle ait donné naissance à leur fils Shaffer. Le chanteur avait déjà deux enfants d'une relation précédente.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1975, Brian Thomas Littrell naît au Kentucky. Il chante dans une chorale d'église et dans des pièces musicales au secondaire, avant que son cousin Kevin Richardson ne l'invite en 1983 à se joindre à un groupe qui deviendra les Backstreet Boys.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 20th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio