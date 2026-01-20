C’est le 20 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2011, l'homosexualité du membre des New Kids on the Block Jonathan Knight est révélée à la télévision par Tiffany, la star du pop . Pendant une apparition à Watch What Happens Live, on lui demande pourquoi elle n'est jamais sorti avec un membre de NKOTB. “Le silencieux. Le gêné. Il est devenu gay par la suite," répond Tiffany. "Je ne l'ai pas fait! Mais il était fabuleux!" Elle s'est excusée sur Twitter. "Je ne voulais pas blesser Jon," écrit-elle.

- En 2002, Sting gagne son premier Golden Globe pour sa chanson “Until” du film Kate & Leopold. Le chanteur a été nominé deux fois auparavant. “Until” aurait aussi pu gagner un Oscar mais a perdu le prix.

- En 1983, Def Leppard lance son troisième album studio Pyromania. Produit par Robert John “Mutt” Lange, l'album atteint le #1 sur le Billboard 200 et vend plus de 10 millions de copies.

- En 1971, Gary Barlow naît en Angleterre. Inspiré après avoir vu Depeche Mode à la télé, il entâme une carrière musicale. Il deviendra membre du groupe de Take That, avec des hits comme “Patience” et “Back for Good.” Barlow aura aussi du succès comme artiste solo.

- En 2006, High School Musical fait ses début au Disney Channel et sera regardé par environ 7,7 millions de spectacteurs. L'émission produira des stars comme Zac Efron et Vanessa Hudgens, et la bande sonore sera l'album le plus vendu de l'année.

- En 1998, NSYNC lance leur premier single “I Want You Back”, de leur premier album. La chanson, que NSYNC a reçue après que les Backstreet Boys n'ait pas pu l'enregistrer, arrivera au #13 sur le Billboard Hot 100.

- En 1971, Diana Ross épouse Bob Silberstein à Las Vegas. Ils divorcent en 1977 après avoir eu deux enfants ensemble, dont Tracee Ellis Ross qui joue dans l'émission Black-ish.

Article original What Happened January 20th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio