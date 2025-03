C’est le 20 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, Gloria Estefan se fracture une vertèbre après qu'un camion de cargaison soit entré en collision avec l'arrière de son autobus de tournée sur l'autoroute en Pennsylvanie. La longue récupération de la chanteuse inspire le single “Coming Out of the Dark.”

 

- En 1969, John Lennon épouse Yoko Ono à Gibraltar. Les nouveaux mariés passent leur lune de miel à Amsterdam pour un “Bed-in for Peace” d'une semaine, suivi d'un autre à l'hôtel Queen Elizabeth à Montréal (où ils enregistrent “Give Peace a Chance”).

- En 1982, Joan Jett & the Blackhearts passe sept semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “I Love Rock ’n’ Roll,” une chanson qui avait d'abord été enregistrée en 1975 par les Arrows.

 

- En 1994, Madonna gagne son troisième prix Golden Raspberry (un Razzie) pour Pire actrice - cette fois pour son rôle dans Body of Evidence. Janet Jackson est également nominée dans cette catégorie. Madonna avait déjà gagné des Razzies pour Who’s That Girl et Shanghai Surprise.

- En 1993, la Torontoise Snow est au numéro 1 sur le Billboard Hot 100 pour la deuxième semaine avec “Informer.” La chanson passera un autre cinq semaines au sommet.

 

- En 1991, Conor Clapton, le fils d'Eric Clapton, âgé de quatre ans, tombe à sa mort du 53e étage d'un appartement à New York. La mort inspire la chanson hit de Clapton “Tears in Heaven.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 20th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio