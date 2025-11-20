C’est le 20 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1998, Alanis Morissette joue six chansons à la pré-ouverture d'un magasin Tower Records à Buenos Aires. Les revenus de la vente de son album Jagged Little Pills lors de l'événement, un total de 11 000 $, vont à un hôpital local.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2003, Michael Jackson part de Las Vegas en jet privé pour l'aéroport de Santa Barbara, où il est entouré par la police. Le Roi du Pop est arrêté pour plusieurs accusations de contact inapproprié avec un enfant de moins de 14 ans. Il est relâché sur un bail de 3 millions de dollars américains. Jackson sera acquitté deux ans plus tard.

- En 2016, Drake arrive aux American Music Awards avec le plus de nominations (12) mais quitte avec seulement quatre prix – à égalité avec son compatriote Justin Bieber. Shawn Mendes perdra Nouvel artiste de l'année, au profit de Zayn.

- En 2015, “Sorry” de Justin Bieber monte au #1 au Royaume-Uni, donnant à la pop star canadienne sa huitième chanson simultanément sur le Top 40. Il bat ainsi un record d'Elvis Presley datant de 1957.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2008, la chanteuse Ashlee Simpson et Pete Wentz, le musicien de Fall Out Boy, accueillent un fils, nommé Bronx Mowgli. C'est le premier enfant du couple, qui s'était marié six mois auparavant. Simpsons demande le divorce au début de 2011.

- En 2012, Fiona Apple annonce qu'elle annule sa tournée sud-américaine pour s'occuper de son chien mourrant, une pitbull nommée Janet. Dans un message à ses fans sur Facebook, la chanteuse explique : "Je ne peux la laisser maintenant, veuillez me comprendre. Si je la quitte maintenant, j'ai peur qu'elle meurt et que je n'aurais pas l'honneur de lui chanter une chanson au moment de sa mort."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 20th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio