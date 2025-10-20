C’est le 20 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1992, Madonna lance Erotica. L'album concept sort en même temps que son livre controversé Sex et inclut des hits comme “Deeper and Deeper,” “Rain” et la chanson titre. Madonna y met également une reprise de la chanson “Fever” des années 50.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2001, Destiny’s Child, Backstreet Boys et Jay-Z se joignent à des artistes comme Paul McCartney, Billy Joel et David Bowie pour le Concert for New York City au Madison Square Garden pour amasser des fonds pour les victimes des attaques terroristes du 11 septembre. Le Canadien Paul Shaffer est le réalisateur musical du spectacle et ses compatriotes Jim Carrey, Mike Myers et Michael J. Fox font partie des animateurs.

- En 2016, le groupe country Little Big Town lance “Better Man,” la première chanson écrite par Taylor Swift pour un autre artiste. Elle gagnera Chanson de l'année aux CMAs et sera nommée pour un Grammy.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2011, John Mayer est opéré pour traiter un granulome, une inflammation des cordes vocales. Il doit annuler plusieurs concerts et repousse le lancement de son cinquième album, intitulé Born and Raised.

- En 1998, 98 Degrees lancent leur deuxième album, 98 Degrees and Rising. Enregistré à Vancouver, ce sera leur album qui leur permettra de percer, grâce à des hits comme “The Hardest Thing” et “Because of You.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1971, Calvin Cordozar Broadus Jr. naît à Long Beach en Californie. Ses parents le surnomment Snoopy parce qu'ils pensaient qu'ils ressemblaient au chien de Charlie Brown. Il deviendra le rappeur Snoop Dogg.

- En 1962, “Monster Mash” du groupe Bobby “Boris” Pickett & the Crypt-Kickers est au #1 sur le Billboard Hot 100, où il reste pendant deux semaines. Elle reste la chanson d'Halloween ayant eu le plus de succès de l'histoire.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 20th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio