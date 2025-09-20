C’est le 20 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2005, Elton John, Elvis Costello et Lenny Kravitz étaient parmi les artistes à participer à From The Big Apple to The Big Easy, un concert bénéfice pour les gens affectés par l’ouragan Katrina, au Madison Square Garden à New York.

- En 1969, « Sugar Sugar » par le groupe de dessins animés The Archies est #1 aux États-Unis, une semaine après avoir atteint la même position au Canada.La chanson, co-écrite par Andy Kim de Montréal, a vendu plus d’un million de copies et, en 2006, a été intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

- En 1957, Alannah Joy Currie naît à Auckland en Nouvelle Zélande. Après avoir émigré en Angleterre et avoir étudié pour devenir journaliste, elle a fait partie du groupe pop Thompson Twins. Les hits du groupe incluent “Doctor! Doctor!” et “Hold Me Now.” En 1989, Currie a aussi co-écrit la chanson “I Want That Man” pour Deborah Harry de Blondie.

- En 1975, le cours écossais The Bay City Rollers a fait son début américain à l’émission Saturday Night à ABC. Sans surprise, ils ont joué leur hit « Saturday Night ».

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio