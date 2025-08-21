C’est le 21 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1982, Bono, le chanteur de U2, épouse Alison Stewart dans une église en Irlande. Le couple, qui s'étaient rencontré à l'adolescence, aura deux filles et deux fils.

- En 2001, Nickelback lance “How You Remind Me,” le premier single du troisième album studio du groupe canadien, intitulé Silver Side Up. La chanson gagnera plusieurs prix Juno et aura une nomination pour Album de l'année aux Grammys.

- En 2011, Rod Stewart devient grand-père pour la première fois à 66 ans, lorsque sa fille Kimberly donne naissance à Delilah Genoveva. Son père est l'acteur Benicio del Toro.

- En 1987, Midnight Oil lance son sixième album studio, Diesel and Dust. Ce sera l'album qui leur permettra de percer en Amérique du Nord grâce au single “Beds Are Burning.” Il atteint le #17 sur le Billboard Hot 100 mais #1 sur le palmarès canadien.

- En 1993, la police de Los Angeles reçoivent un mandat de perquisition pour le Neverland Ranch de Michael Jackson après que Jordan Chandler, alors âgé de 13 ans, ait accusé la star du pop d'abus sexuels continus. Jackson paie la famille de Chandler une somme estimée à 23 millions de dollars américains et le procès au criminel est abandonné sans accusations.

- En 1979, "Cars", le premier single de Gary Numan, est lancé. La chanson, que le musicien anglais a écrite et réalisée, monte au #1 au Royaume-Uni et au Canada, et au Top 10 aux États-Unis.

- En 1965, l'album Out Of Our Heads des Rolling Stones entame un séjour de trois semaines au sommet du Billboard 200. C'est le premier album du groupe britannique à se rendre au #1 aux États-Unis.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 21st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio