C’est le 21 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2005, Elton John et son partenaire de longue date, le Torontois David Furnish, se marient au civil à Windsor en Angleterre, le premier jour de la loi sur les partenariats civils. Neuf ans plus tard, le 21 décembre, ils se marient à nouveau, devant des amis célèbres comme Ed Sheehan et David et Victoria Beckham.

- En 2013, “The Monster” d'Eminem avec Rihanna passe quatre semaines au #1 sur le Billboard Hot 100. Le hit est co-écrit avec Bebe Rexha.

- En 2008, Alexandra Burke, la gagnante de X-Factor, arrive au #1 avec sa reprise de “Hallelujah” du Canadien Leonard Cohen. La popularité de sa version remet les versions de Cohen et de Jeff Buckley sur les palmarès.

- En 2012, “Gangnam Style” du Coréen Psy devient le premier vidéo musical à atteindre le 1 milliards de visionnements sur Youtube.

