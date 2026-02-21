C’est le 21 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2012, Adele envoie le doigt d'honneur sur scène aux Brit Awards, lorsque l'animateur James Corden interrompt son discours parce qu'elle avait dépassé le temps qui lui était alloué. Adele avait gagné Artiste féminine britannique solo et Album britannique de l'année.

- En 1970, les Jackson 5 font leur début à la télévision pendant un spectacle où ils jouent “I Want You Back” et “ABC” à l'émission American Bandstand. Michael Jackson, qui avait alors 9 ans, dit à l'animateur Dick Clark qu'il admire les Beatles, Blood Sweat & Tears, et Three Dog Night.

- En 1981, Prince passe pour la première fois à Saturday Night Live. Il y joue la chanson “Partyup.”

- En 1981, “9 to 5” de Dolly Parton est #1 sur le Billboard Hot 100. La chanson est détrônée pour deux semaines par “I Love a Rainy Night” d'Eddie Rabbit, mais revient au sommet le 14 mars.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 21st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio