C’est le 21 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1976, Emma Lee Bunton naît en Angleterre. Après s'être essayée comme actrice, elle sera choisie pour se joindre aux Spice Girls. Bunton est connu sous le nom de Baby Spice.

- En 1984, le groupe Yes aura son seul hit dans le Top 10 avec “Owner Of A Lonely Heart”, qui passera deux semaines au #1 du Billboard Hot 100.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1984, Bon Jovi lance son premier album, éponyme. Il reste le seul album de Bon Jovi à contenir une chanson qui n'a pas été écrite ou co-écrite par un membre du groupe.

- En 1978, la bande sonore de Saturday Night Fever arrive au sommet du Billboard 200 pour la première de 24 semaines. On y trouve des hits des Bee Gees comme “Stayin’ Alive,” “How Deep Is Your Love” et “Night Fever.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2012, 21, le deuxième album d'Adele, est #1 pour la deuxième de dix semaines. Avec des hits comme “Rolling in the Deep” et “Set Fire to the Rain,” c'est l'album le plus vendu de l'année.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 21st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio