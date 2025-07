C’est le 21 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2017, le Bureau culturel de Beijing publie une déclaration sur son site Web qui explique que Justin Bieber, la star canadienne de la pop, ne peut pas jouer en Chine. "Il est une jeune idôle étrangère qui attire la controverse", peut-on y lire. "De notre point de vue, il a eu une série de mauvais comportements, dans sa vie sociale et dans son concert précédent en Chine, qui a causé du mécontentement public."

- En 1989, Milli Vanilli quitte la scène à la course pendant un spectacle à Bristol au Connecticut, lorsque la piste vocale saute alors qu'ils lip-syncquaient. Quelques mois plus tard, il est finalement confirmé que Rob Pilatus et Fab Morvan n'ont jamais chanté leurs propres chansons.

 

- En 1990, les Canadiens Bryan Adams, Joni Mitchell ainsi que Rick Danko et Garth Hudson du groupe The Band participe à The Wall: Live in Berlin, un concert de Roger Waters là où se tenait auparavant le Mur de Berlin.

- En 2001, Madonna entame la partie américaine de sa tournée Drowned World Tour à Philadelphie. Sa cinquième tournée, et sa première en huit ans, n'inclut pas de concerts au Canada.

 

- En 2003, il est rapporté que Chris Martin, le chanteur de Coldplay, a été arrêté pour avoir supposément brisé le pare-brise d'une voiture appartenant au paparazzo John Lester, qui prenait des photos de lui pendant qu'il surfait. La police affirme que Martin a admis qu'il avait perdu son sang froid.

Article original What Happened July 21sh In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio