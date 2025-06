C’est le 21 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1994, George Michael ne réussit pas à sortir de son contrat pour huit albums avec Sony qu'il avait signé en 1988. La star du pop s'était plaint que la maison de disque n'avait pas bien fait la promotion de son album Listen Without Prejudice, Volume I et qu'elle n'était pas intéressée par son développement comme artiste. Après un procès de huit mois, un juge de la High Court anglaise juge que le contrat est "juste et raisonnable".

- En 1988, Information Society lance son premier album éponyme. On y trouve le hit “What's on Your Mind (Pure Energy),” qui utilise des échantillons des voix de Leonard Nimoy et DeForest Kelley de Star Trek.

 

- En 1981, Brandon Richard Flowers naît à Henderson au Nevada. En 2001, il répond à une annonce parue dans le Las Vegas Weekly et, avec Dave Keuning, il forme The Killers. Le groupe aura des hits comme “Mr. Brightside” et “When You Were Young.”

- En 2011, LMFAO lance son deuxième album Sorry for Party Rocking, avec le hit “Sexy and I Know It.” Le duo prendra ensuite une pause de durée indéterminée.

 

- En 1985, Elizabeth Woolridge Grant naît à New York. Elle entame une carrière musicale en 2010 avec un album éponyme.

- En 2011, Maroon 5 lance “Moves Like Jagger” avec Christina Aguilera. La chanson montera au #1 sur le Billboard Hot 100 et sera nominée pour un Grammy.

 

Article original What Happened June 21st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio