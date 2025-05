C’est le 21 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2011, Adele entame un séjour de sept semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Rolling In The Deep”, de son deuxième album studio, 21. La chanson gagnera trois Grammys, dont Chanson de l'année. L'album gagnera Disque de l'année.

 

- En 2008, Lou Pearlman, gérant des Backstreet Boys et de NSYNC, est condamné à 25 ans de prison après avoir été trouvé coupable de conspiration, de blanchissement d'argent et d'avoir fait de fausses déclarations dans une processus de déclaration de faillite. Pearlman meurt derrière les barreaux en 2016.

- En 1994, la chanson #1 sur le Billboard Hot 100 est une reprise de "I Swear", la chanson de la star du country John Michael Montgomery, par le groupe vocal R&B All-4-One. La chanson reste au sommet des palmarès pour un autre 10 semaines.

- En 2013, Chris Brown est accusé d'avoir été au volant d'une voiture qui est entré en collision avec un autre véhicule, avant de fuir la scène. Il sera accusé de délit de fuite et de conduite sans permis, mais la poursuite prend fin lorsqu'il s'entend avec le conducteur de l'autre voiture.

- En 2008, David Cook est déclaré gagnant de la 7ème saison de American Idol.

- En 1983, “Let’s Dance” de David Bowie est au #1 sur le Billboard Hot 100.

 

Article original What Happened May 21st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio