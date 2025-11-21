C’est le 21 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1981, “Physical” d'Olivia Newton-John passe dix semaines au sommet du Billboard Hot 100. Écrite par Rod Stewart, la chanson avait été refusée par Tina Turner.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1980, Don Henley est arrêté après avoir été suspecté d'avoir contribuer à la délinquence d'une mineure. Des paramédicaux avaient été appelés chez lui à Los Angeles pour aider une prostituée de 16 ans qui faisait une surdose de cocaïne et de Quaaludes.

- En 1987, “Mony Mony” de Billy Idol arrive au sommet des palmarès aux États-Unis, déplaçant “I Think We’re Alone Now” de Tiffany. Par coïncidence, les deux sont des reprises de chansons des années 60 du groupe Tommy James & the Shondells.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1995, le chanteur de Green Day Billie Joe Armstrong reçoit une amende pour 141,85 $ après avoir montrer ses fesses pendant un concert à Milwaukee. "Mr. Armstrong a baissé ses pantalons jusqu'à ses genoux et a montré ses fesses à la foule,” dit le lieutenant Thomas Christopher aux reporters. “Après le concert, Mr. Armstrong a été arrêté et a reçu une amende de la ville pour outrage à la pudeur. Il a payé son bail et a été relâché.”

- En 2017, David Cassidy meurt d'une défaillance des organes à 67 ans. Sa mort vient exactement 37 ans après que “I Think I Love You” de The Partridge Family arrive au #1 sur le Billboard Hot 100.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 21st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio